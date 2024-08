Woman of the Hour w zwiastunie. Seryjny morderca szuka ofiary w programie randkowym

Woman of the Hour miało okazję zadebiutować już na ubiegłorocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto, ale dopiero w tym roku doczekamy się premiery na Netflixie. Jest to reżyserski debiut Anny Kendrick, aktorki znanej z takich filmów, jak Pitch Perfect, czy Zwyczajna przysługa. Na warsztat wzięła historię prawdziwego seryjnego mordercy, który poszukując swojej nowej ofiary, wziął udział w programie typu Randka w ciemno. Produkcja właśnie otrzymała pierwszy zwiastun, który prezentuje wierne odtworzenie lat 70. ubiegłego wieku i trywialność programów randkowych emitowanych w telewizji. W głównych rolach zagrali Anna Kendrick oraz Daniel Zovatto. Trailer i plakat Woman of the Hour zobaczycie poniżej.