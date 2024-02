Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy otrzyma 3. sezon. Prace już trwają, a twórcy przedłużają umowę z Amazonem

Amazon wydał fortunę na zakup praw do Władcy Pierścieni i stworzenie pierwszego sezonu Pierścieni Władzy, który wielu widzom nie przypadł do gustu. Niedawno reżyserka drugiego sezonu obiecywała duże zmiany, które sprawią, ze serial będzie mroczniejszy i bardziej wyrazisty. Twórcy mogą mieć więcej jakiś plan uratowania swojej produkcji i przekonania nie tylko nowych widzów do obejrzenia, ale również dotychczasowych do powrotu do drugiego sezonu. Również Amazon nadal bardzo wierzy w ten projekt, dlatego przedłużyli umowę z showrunnerami Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy, Patrickiem McKayem i J.D. Paynem.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy – trzeci sezon już powstaje

Producenci związali się nową, trzyletnią umowę z Amazon MGM Studios, w ramach której otwierają własną firmę produkcyjną 10:40 PM Productions. W oświadczeniu szef produkcji telewizyjnych w Amazonie, Vernon Sanders, przyznał, że firma jest zadowolona ze współpracy z McKayem i Paynem, a także wielkiego globalnego sukcesu Pierścieni Władzy. Przypomnijmy, że serial był najczęściej oglądanym oryginalnym serialem na Prime Video, znajdując się na liście najpopularniejszych produkcji według Nielsena.