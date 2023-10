Władca Pierścieni – fan obalił jedną z najdziwniejszych teorii. Odnalazł kluczowy szczegół w filmie

Tę teorię obalił właśnie użytkownik o pseudonimie Icy_Statement_2410, który pokazał dowód na to, że Frodo jednak znał imię Legolasa. Fan opublikował na Reddicie zdjęcia pochodzące z samego końca Powrotu Króla, a konkretniej ze sceny, w której hobbit piszę książkę o swoich przygodach. W pewnej chwili można zauważyć, że widnieje tam imię elfa.

Książka Froda na końcu. Ukończył ją wiele lat po zniszczeniu pierścienia, więc możliwe, że nie znał wtedy imienia Legolasa, ale dowiedział się o nim później (nawet po to, by napisać książkę). Ale to jest niepodważalny dowód na to, że Frodo rzeczywiście znał imię Legolasa i nawet napisał je poprawnie gramatycznie.