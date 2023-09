Po 20 latach fani znaleźli błąd we Władcy Pierścieni: Powrocie Króla

Błąd we Władcy Pierścieni: Powrocie króla zirytował fanów filmu

Błąd we Władcy Pierścieni: Powrocie króla zirytował fanów filmu

Błąd we Władcy Pierścieni: Powrocie króla zirytował fanów filmu

W wątku na Reddicie sporo osób zaczęło zastanawiać się, skąd czarodziej ma swoją laskę z powrotem. Czyżby popełniono błąd, a może to nowa laska, którą Gandalf zdobył już po wygranej bitwie z Sauronem. Fani nie są zgodni do żadnej z wersji.

Ta scena to jedno z niewielu moich zastrzeżeń co do filmów Petera Jacksona – przyznał jeden z widzów.