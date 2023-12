The Finals zalicza świetny start. Po darmową strzelankę sięgnęły miliony graczy

Od premiery The Finals – darmowej strzelanki stworzonej przez weteranów gatunku, którzy wcześniej odpowiedzialni byli m.in. za rozwój serii Battlefield – minęły już dwa tygodnie. Tymczasem Embark Studios postanowiło pochwalić się pierwszymi wynikami swojej produkcji. Okazuje się, że wspomniany tytuł nie może narzekać na brak zainteresowania ze strony graczy.

Twórcy The Finals chwalą się liczbą graczy. Darmowa strzelanka cieszy się sporym zainteresowaniem

We wpisie opublikowanym na portalu społecznościowym X (wcześniej Twitter), Embark Studios poinformowało, że w The Finals zagrało już ponad 10 milionów użytkowników. Deweloperzy podziękowali wszystkim graczom, którzy „wkroczyli na arenę od momentu premiery”. Trzeba przyznać, że to naprawdę dobry rezultat, a twórcy mają powody do zadowolenia.