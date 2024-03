Wizards of the Coast i Disney łączą siły. Powstanie gra oparta na Dungeons and Dragons

Jak zapowiadają twórcy wszystko będzie się rozgrywać w Dungeons and Dragons' Forgotten Realms, a gra ma być mieszanką przygód odbywanych w trybie kooperacji, akcji i survivalu.

Jesteśmy zaszczyceni współpracą z Wizards of the Coast w celu zapewnienia zupełnie nowych wrażeń w uniwersum Dungeons and Dragons. Wszyscy jesteśmy wielkimi fanami D&D i już ciężko pracujemy nad wcieleniem naszej koncepcji w życie, w tym nad powiększeniem naszego zespołu, i nie możemy się doczekać, aż w przyszłości udostępnimy więcej szczegółów. – powiedział producent wykonawczy Gameloft Montreal, Lee Kaburis.