Wirtualnych farmerów przybywa. Farming Simulator 22 sprzedaje się znakomicie

Farming Simulator 22 trafił do sprzedaży w listopadzie 2021 roku . Od tego czasu cieszy się niesłabnącą popularnością. Giants Software pochwaliło się właśnie, że grę kupiło 6 mln ludzi i osiągnięcie takiej liczby w dwa i pół roku jest prawdziwym powodem do dumy.

Siłą kolejnych wydań gier z serii Farming Simulator jest ich stały rozwój i pojawianie się nowych opcji, trybów, rozbudowa parku maszynowego oraz wprowadzanie ciekawych zadań. Do tego dochodzi dostępność na wiele platform. W grze dostępnych jest ponad 5600 modów. Znajdują się na oficjalnym ModHubie, a najlepsze jest to, że dostęp do nich jest dostępny bezpośrednio z gry. Wszystko to razem wzięte zapracowało na ogromny sukces gry.

Farming Simulator 22 – 6 mln sprzedanych egzemplarzy gry