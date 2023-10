Willow skasowany, a gwiazda serialu ma problem. Aktor uważa, że to „żenujące”

W marcu bieżącego roku Disney+ podjął decyzję o anulowaniu serialu Willow już po pierwszym sezonie. Nowa produkcja Lucasfilm zebrała mieszane opinie widzów, a najwidoczniej oglądalność nie była na tyle wysoka, aby platforma znalazła uzasadnienie dla zamówienia kolejnych odcinków. Co więcej, Willow stał się jedną z wielu oryginalnych tytułów Disney+, które całkowicie zostały usunięte z biblioteki platformy. Do braku możliwości obejrzenia serialu odniósł się Warwick Davis, gwiazda Willow, który przyznał, że jest to „żenująca” sytuacja.