Wikingowie: Walhalla tracą widzów. Drugi sezon z dużo gorszym otwarciem

Ale dla serialu jest jeszcze nadzieja. Premiera nowych odcinków skłoniła użytkowników Netflixa do sięgnięcia po pierwszy sezon, który w ubiegłym tygodniu oglądano przez 25,5 mln godzin, zajmując szóste miejsce na liście. Kluczowy będzie również pierwszy pełny tydzień po premierze, po którym pierwszy sezon zaliczył wzrost oglądalności do 113,3 mln godzin. Już za tydzień przekonamy się, czy na podobną poprawę wyników będzie mógł liczyć również drugi sezon Wikingowie: Walhalla. Mimo to twórcy nie muszą obawiać się skasowania swojego serialu, gdyż trzeci sezon, zapowiedziany wraz z drugim jeszcze w marcu ubiegłego roku, jest już w produkcji.

Powodów do zadowolenia nie mają również twórcy Wiedźmina: Rodowodu krwi. Krytykowany przez widzów serial fantasy z każdym kolejnym tygodniem wyłącznie tracił widzów. W ubiegłym tygodniu informowaliśmy, że niewielu widzów jest chętnych na obejrzenie tego serialu i zaledwie po dwóch tygodniach produkcja zajęła dopiero dziewiąte miejsce na liście najpopularniejszych seriali. W ubiegłym tygodniu Wiedźmina: Rodowodu krwi oglądało jeszcze mniej widzów i produkcja całkowicie wypadła z top 10, chociaż na liście utrzymał się Zwerbowany z wynikiem 13,4 mln godzin, który zadebiutował na Netflixie przed prequelem Wiedźmina.