Wiemy, kiedy Geralt i spółka zawitają do Lost Ark

Wczoraj twórcy Lost Ark przypomnieli nam o nadciągającym evencie. Nikt nie spodziewał się jednak, że o szczegółach usłyszymy tak szybko. Deweloperzy ze Smilegate zdradzili, kiedy wiedźmińska aktualizacja trafi do gry. W ręce graczy oddany został również nowy trailer. Zachęcamy do zapoznania się z wideo.

Wiedźmin 3: Dziki Gon X Lost Ark

Event rozpocznie się 18 stycznia i potrwa do 22 lutego. Do gry trafi wtedy sporo zawartości inspirowanej marką Wiedźmin. W trakcie trwania wydarzenia odwiedzimy zupełnie nową wyspę, na której spotkamy słynnych bohaterów – Geralta, Ciri, Jaskra, Yennefer i Triss. Oczywiście, będą tam też na nas czekać specjalne zadania, a ich wypełnienie zapewni nam unikalne nagrody.



Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat wydarzenia, to zachęcamy do odwiedzenia oficjalnej strony gry. Zamierzacie sprawdzić wiedźmińską zawartość? A może obietnica spotkania z drużyną Białego Wilka jest dla Was dostateczną motywacją do powrotu?