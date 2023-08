Wielkie zamieszanie wokół Wonder Woman 3. Film jednak nie powstaje, ale Gal Gadot twierdzi inaczej

Źródła potwierdziły, że Gunn i Safran nigdy nic nie obiecały Gadot w kontekście prac nad Wonder Woman 3. Wiemy jedynie, że rozmowy między szefami DC Studios a aktorką się odbyły, co potwierdził James Gunn. Reprezentanci Gadot i Gunna jak na razie nie skomentowali sprawy. Nie wiadomo więc, czy ktoś źle zinterpretował ich wspólną rozmowę, doszło do przedwczesnej zapowiedzi filmu, czy też któraś ze stron kłamie.

Jak wiemy z wcześniejszych doniesień, w nowym uniwersum DC pojawią się aktorzy i postacie, które były obecne w starej serii. Jedną z nich jest Jason Momoa, który prawdopodobnie ponownie wcieli się w Aquamana, podobnie jak Ezra Miller, który w przyszłości wróci jako Flash. Również Gal Gadot może zachować swoją rolę Wonder Woman, choć nie w trzeciej części jej dotychczasowych przygód, ale w reboocie.