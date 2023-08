Loki i McDonald’s łączą siły. Specjalna niespodzianka dla fanów Marvela

Drugi sezon Lokiego zadebiutuje tej jesieni na Disney+. Jak wiemy z pierwszego zwiastuna nadchodzących odcinków, Loki będzie podróżował w czasie, aby odnaleźć Sylvie. Nieoczekiwanie znajdzie ją za ladą w McDonald’s, co ujawnia nowy, krótki teaser, który został opublikowany na oficjalnym koncie sieci restauracji fast food w mediach społecznościowych. Nie ma w tym jednak żadnego przypadku, gdyż Marvel i McDonald’s połączyły siły, aby sprawić fanom prawdziwą niespodziankę.

Sos słodko-kwaśny Lokiego w McDonald’s

Loki otrzyma dedykowany słodko-kwaśny sos, który będzie dostępny przez limitowany czas w sieciach restauracji McDonald’s. Jak możemy zobaczyć na poniższym zdjęciu, opakowanie sosu utrzymane będzie w zielonej kolorystyce znanej z serialu Marvela. Promocja rozpocznie się do 14 sierpnia i potrwa do wyczerpania zapasów. Niewykluczone, że to jedynie przedsmak większych atrakcji i tego dnia McDonald’s zaproponuje chociażby dedykowaną kanapkę Lokiego z wspominanym sosem.