Większość bohaterów w Marvel Rivals ma pochodzić z katalogu „największych hitów” Marvela

W drugiej połowie sierpnia, podczas gamescom Opening Night Live 2024, poznaliśmy wreszcie datę premiery darmowej strzelanki od NetEase. Wcześniej mieliśmy natomiast okazję zerknąć na kilka materiałów, przedstawiających między innymi różne oblicza Spider-Mana, potężne zdolności Venoma czy wsparcie od Adama Warlocka. Tymczasem, według producenta wykonawczego Marvel Rivals, Danny’ego Koo, większość bohaterów w grze pochodzić ma z katalogu „największych hitów” Marvela.

70-75% składu w Marvel Rivals mają stanowić najbardziej rozpoznawalni bohaterowie Marvela

W ostatnim wywiadzie dla MP1st producent wykonawczy Marvel Rivals ujawnił, że około 70-75% bohaterów w grze mają stanowić postaci z „największych hitów” Marvela. Mowa o ikonach takich jak Iron Man, Venom, Spider-Man czy Doktor Doom. Nie zabraknie też mniej znanych postaci, w tym Luny Show czy Jeffa The Landsharka. W przypadku drugiej grupy zespół deweloperów miał również „głęboko sięgnąć” do historii Marvela, dorzucając „kilka niespodzianek”, by „ponownie wysunąć na pierwszy plan dawne postacie”.