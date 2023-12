Wiedźmin: Sezon 4 z terminem prac. Kiedy zobaczymy pierwsze zdjęcie Liama Hemswortha jako Geralta?

Z powodu strajku aktorów i scenarzystów prace nad czwartym sezonem Wiedźmina zostały opóźnione, przez co nie otrzymywaliśmy zbyt wielu nowych informacji o kolejnych odcinkach serialu Netflixa. W międzyczasie platforma zapowiedziała nowy film anime The Witcher: Sirens of the Deep, którego premierę zaplanowano na 2024 rok. Ale przyszły rok dla Wiedźmina będzie również ważny ze względu na produkcje czwartego sezonu i zmianę aktora w głównej roli w serialu.

Wiedźmin – prace nad 4. sezonem rozpoczną się już w styczniu 2024 roku

Serwis Redanian Intelligence poinformował, że ekipa odpowiedzialna za Wiedźmina wyznaczyła styczeń jako miesiąc rozpoczęcia fazy przedprodukcji czwartego sezonu. Od września nad serialem pracowała już część ekipy, aby przygotować się do startu zdjęć w angielskim Longcross Studios.