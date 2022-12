Wiedźmin: Pogromca Potworów kończy swój żywot. Gra wkrótce zniknie ze sklepów

Po ogromnej popularności Pokemon GO każde studio marzyło o własnej mobilnej grze wykorzystujące technologię rozszerzonej rzeczywistości, która zachęciłaby graczy do łapania lub walczenia ze stworami długimi godzinami. Nawet CD Projekt RED w 2021 roku wystartował z własną propozycją zatytułowaną Wiedźmin: Pogromca Potworów. Produkcja zadebiutowała z dużym impetem, od razu znajdując się na liście najbardziej dochodowych gier w Google Play. Jednak wraz z kolejnymi miesiącami chętnych na wyjście z domu i wcielenie się w łowców potworów było coraz mniej. CD Projekt podjął więc tę samą decyzję, co w przypadku Gwinta i ogłosił zakończenie wsparcia gry.