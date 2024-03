Wiedźmin i Cyberpunk z grami mobilnymi? CD Projekt rozważa udzielenie licencji

W rzeczywistości, poprzez rozmowy, szukaliśmy takich możliwości. Nie mamy jeszcze nic do ogłoszenia, ale kiedy nadejdzie czas, zrobimy to. Jeśli chodzi o jednorazowy lub inny model biznesowy związany z takim potencjalnym partnerstwem, to szczerze mówiąc, nie chcielibyśmy komentować szczegółów, a poza tym nie ma tu nic konkretnego do powiedzenia – poinformował Nowakowski.