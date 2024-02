Wiadomo kiedy pojawi się nowy film Jurassic World. Universal chce zatrudnić reżysera Deadpoola 2

Niedawno dowiedzieliśmy się, że scenarzysta David Koepp pracuje nad nowym filmem Jurassic World. Pomysł na kolejną odsłonę wydaje się ciekawy, ale ważniejsze było, że padła wtedy data – 2025 rok. Wielu obserwatorów uważało, że to bardzo optymistyczna prognoza, ale skoro jest już w planie konkretny człowiek na stanowisko reżysera, oznacza to, że Universal przyśpieszył działania.

Co prawda David Leitch jeszcze nie podpisał kontraktu, ale Universal jest tak pewny swego, że pokusił się o zaplanowanie dokładnej daty premiery. Film ma zadebiutować 2 lipca 2025 roku.

Nowa odsłona Jurassic World z datą premiery

David Leitch na fotelu reżysera wydaje się gwarancją sukcesu, a więc nic dziwnego, że wytwórnia tak mocno próbuje go przekonać do swojego projektu. Ma on na koncie wiele widowiskowych filmów, jak choćby: Atomic Blonde, John Wick, Deadpool 2, Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw oraz Bullet Train. Ciekawie będzie zobaczyć, jak spec od kina akcji bierze się za tematykę związaną z dinozaurami.