Weterani branży z Yellow Brick Games ujawnili swój pierwszy projekt. Jest zwiastun i artworki z nowej gry

Studio opublikowało krótki zwiastun swojej pierwszej gry, która nie ma jeszcze tytułu. Z prezentowanych informacji wynika, że ten tajemniczy projekt to przygodowa gra akcji w stylu fantasy, której premiera planowana jest na rok 2025. Podobno gra zostanie zaprezentowana 2 kwietnia w ramach IGN First i wtedy mamy poznać więcej szczegółów.

Jesteśmy podekscytowani możliwością podzielenia się tą wiadomością z naszą społecznością. Self-publishing to skok wiary, szczególnie w obecnym burzliwym klimacie w branży, ale to także okazja, aby wziąć nasz los w swoje ręce i dotrzeć bezpośrednio do graczy i szerszej społeczności podczas tego wydania. Nasz zespół ciężko pracował od lat i nie możemy się doczekać, aż zaprezentujemy światu nasz debiutancki projekt. To dla nas ogromny kamień milowy i postrzegamy go jako pierwszy krok w długiej i satysfakcjonującej podróży dla firmy, w wytyczaniu własnej ścieżki oraz rozwijaniu naszych talentów i produktów cegła po cegle.