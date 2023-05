Wartales cieszy się sporym zainteresowaniem. Ujawniono wyniki sprzedaży

Niecałe trzy tygodnie temu Wartales opuściło wczesny dostęp i zadebiutowało na rynku w pełnej wersji. Najnowsza produkcja studia Shiro Games może pochwalić się masą pozytywnych ocen na Steam, ale twórcy wspomnianego tytułu mają jeszcze jeden powód do radości. Okazuje się bowiem, że dobre recenzje przełożyły się również na spore zainteresowanie tytułem, co potwierdzają udostępnione przez deweloperów wyniki sprzedaży.

Deweloperzy ze studia Shiro Games chwalą się wynikami sprzedaży Wartales

Od momentu premiery w programie Early Access po Wartales zdecydowało się sięgnąć ponad 600 tysięcy osób. To jednak nie koniec dobrych wiadomości, którymi podzieli się deweloperzy ze studia Shiro Games. Po premierze pełnej wersji wspomnianą produkcję do swojej listy życzeń dodało bowiem ponad milion użytkowników Steama, co pokazuje, że najnowsze dzieło twórców Northgard nie może narzekać na brak zainteresowania ze strony graczy.