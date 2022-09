Warner Bros ma problem. Firma pozwana za zawyżanie liczby subskrybentów HBO Max

W wyniku fuzji ponad 700 milionów akcji Warner Bros. Discovery zostało wyemitowanych akcjonariuszom zwykłym i uprzywilejowanych, posiadającym do tej pory akcje Discovery, co oznacza, że setki tysięcy osób może dołączyć do federalnego pozwu zbiorowego i dociekać swoich praw w sądzie. Korporacja jak dotąd nie odniosła się do sprawy.

W pozwie stwierdzono, że AT&T (poprzedni właściciel Warner Bros) nadmiernie inwestował w treści rozrywkowe do przesyłania strumieniowego, bez wystarczającej ostrożności i troski o zwrot z inwestycji. WarnerMedia planowało zwiększyć liczbę subskrybentów swojej platformy bez względu na koszty lub rentowność. Fundusz emerytalny na rzecz obecnych i byłych funkcjonariuszy policji w Collinsville w stanie Illinois sugeruje, że każdy kto kupił akcje Warner Bros. Discovery na wolnym rynku po fuzji, kwalifikuje się do wzięcia udziału w procesie. Policyjna Komisja Emerytalna domaga się procesu z ławą przysięgłych, w którym liczą na uzyskanie pieniężnego odszkodowania, zarzucając korporacji trzy odrębne naruszenia praw Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.