Warner Bros chce dalej współpracować z Rowling. „Skupiamy się na tym, co jest na ekranie”

Stało się to, czego fani Harry’ego Pottera tak bardzo się obawiali. Warner Bros oficjalnie zapowiedział restart serii w serialowej ekranizacji siedmiu powieści przygód o nastoletnim czarodzieju. W projekt zaangażowana jest J.K. Rowling, która będzie producentką wykonawczą, pomimo nasilenia się w ostatnich miesiącach kontrowersji związanych z jej wypowiedziami o osobach transpłciowych. Nic więc dziwnego, że podczas sesji pytań i odpowiedzi szef HBO i Max Content, Casey Bloys, odmówił komentarza w sprawie zaangażowania autorki w tworzenie serialu.

Nie wydaje mi się, żeby to było odpowiednie forum. To bardzo internetowa rozmowa, zniuansowana i skomplikowana, a nie coś, w co zamierzamy się teraz zaangażować.

Naszym priorytetem jest to, co jest na ekranie. Oczywiście historia o Harrym Potterze jest niesamowicie afirmatywna i pozytywna, opowiada o miłości i samoakceptacji. To jest nasz priorytet — to, co jest na ekranie.