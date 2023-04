Oryginalna obsada nie chce wrócić do Harry’ego Pottera. Przez Rowling

Na początku kwietnia pojawiły się doniesienia, że Warner Bros. zamierza zrestartować uniwersum Harry’ego Pottera w serialu. Chociaż fani serii od dawna marzą o serialowych produkcjach, które rozszerzałyby uniwersum czarodziejów, to wytwórnia ma na to zupełnie inny plan. Okazuje się, że plotki o serialowej ekranizacji siedmiu powieści J.K. Rowling ma drugie dno, które jest związane z niechęcia powrotu oryginalnych aktorów znanych z filmów do dziewiątej części Harry’ego Pottera.

Emma Watson i Daniel Radcliffe nie chcą wrócić do Harry’ego Pottera przez kontrowersyjne wypowiedzi Rowling

Już dwa lata temu pojawiły się doniesienia, że Warner Bros. planuje ekranizację sztuki Harry Potter i Przeklęte Dziecko, ale od tego czasu nic w tym temacie się nie ruszyło. Jeff Sneider z podcastu The Hot Mic przekazał, że wpływ na to ma brak zgody Emmy Watson i Daniela Radcliffe’a do powrotu do swoich ról. Aktorzy skrytykowali J.K. Rowling za jej komentarze dotyczące osób transpłciowych i teraz Watson oraz Radcliffe nie chcą z nią współpracować. Szczególnie odtwórczymi roli Hermiony Granger jest sceptycznie nastawiona do powrotu do serii.