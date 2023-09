Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin na nowym trailerze

Dowiedzcie się więcej na temat tego, co zaoferuje produkcja autorstwa Frontier Developments.

Pod koniec sierpnia poznaliśmy dokładną datę premiery Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, a twórcy podzieli się wtedy również krótkim trailerem. Tym razem otrzymaliśmy nieco dłuższe wideo, dzięki któremu możemy zapoznać się z kluczowymi cechami gry. Wszystkich zainteresowanych strategią autorstwa Frontier Developments zachęcamy do zapoznania się z poniższym materiałem.

Fani uniwersum Warhammer nie powinni być zawiedzeni

Za sprawą wideo dowiecie się chociażby nieco więcej na temat kampanii fabularnej i innych trybów rozgrywki, które będą dostępne dla graczy. Chwilę wyjaśnienia poświęcono również trybowi multiplayer, gdzie będzie można się mierzyć w potyczkach 1vs1 lub 2vs2.