Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin z datą premiery. Jest też nowy zwiastun

Pod koniec lipca mieliśmy okazję zobaczyć nowy zwiastun Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, który skupiał się na prezentacji jednej z dostępnych w grze frakcji. Nadchodząca produkcja studia Frontier Developments pojawiła się również na wczorajszym pokazie gamescom Opening Night Live. Na wspomnianym wydarzeniu zaprezentowano nie tylko kolejny gameplay trailer, ale ujawniono również dokładną datę premiery Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin.

Frontier Developments ujawniło datę premiery Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin

Frontier Developments poinformowało, że Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin zadebiutuje na rynku 17 listopada 2023 roku. Zaprezentowany podczas gamescom Opening Night Live zwiastun prezentuje natomiast ujęcia zarówno z kampanii fabularnej, jak i trybu podboju. Najnowszy materiał promocyjny pokazuje także trzecią grywalną frakcję.