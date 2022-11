Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr ciągle żyje. Gra dostanie DLC z nową postacią

Do zabawy dołączy przedstawicielka zakonu Sisters of Battle. Będzie to w pełni grywalna postać.

Fani uniwersum Warhammer 40,000 mają ostatnio bardzo dobry czas, jeśli chodzi o gry wideo. Dobrych produkcji bazujących na słynnej marce nie brakuje, a już wkrótce na rynku zadebiutuje wyczekiwane przez miłośników dynamicznej rozgrywki – Warhammer 40,000: Darktide. Dziś mamy jednak dobre informacje dla posiadaczy Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr, które ma na karku już kilka lat. Twórcy zapowiedzieli kolejne DLC. Dodatek wprowadzi do gry zupełnie nową postać.

Sisters of Battle w Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr

Dzięki możliwości zagrania nową postacią mamy doznać zupełnie innej perspektywy w trakcie zabawy. Wiele osób mających w swojej bibliotece Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr może skusić się na dodatek, by odświeżyć sobie przygodę i zapewnić kilka godzin przyjemnego masakrowania sił Chaosu.



Przypomnijmy, że gra spotkała się z całkiem przyzwoitym przyjęciem. Wyłącznie na Steam dzieło autorstwa NeocoreGames doczekało się ponad 13 tys. recenzji. Większość z nich, bo aż 74% to pozytywne opinie. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat samej rozgrywki, to zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną przez nas recenzją.



Nadciągające DLC wprowadzi do gry nową klasę postaci, która reprezentowana będzie przez inkwizytorkę wywodzącą się z zakonu Sisters of Battle. Jej siła i niezachwiana wiara mają znaleźć odzwierciedlenie w trakcie rozgrywki. Oczywiście, wraz z debiutem bohaterki do gry zawitają nowe bronie i elementy wyposażenia.



Jeśli mieliście okazję zagrać w Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr, to dajcie znać, jak wspominacie tę produkcję. Na koniec przypomnijmy tylko, że gra zadebiutowała na rynku w 2018 roku i jest dostępna na PC oraz konsolach Xbox One, Xbox Series S/X, PlayStation 4 i PlayStation 5.