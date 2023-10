Wargaming wspiera Ukrainę. Rusza duża inicjatywa charytatywna w 6 różnych grach

Twórcy World of Tanks i World of Warships nie zapominają o obywatelach Ukrainy.

Kilka miesięcy temu Wargaming świętowało swoje 25-lecie. Przez ostatnie 1,5 roku twórcy World of Tanks i World of Warships nieustannie wspierają natomiast obywateli Ukrainy walczących o swoją wolność. Nie powinno to jednak nikogo dziwić, ponieważ jedno z należących do firm studiów znajduje się w Kijowie, a członkowie wspomnianego zespołu – pomimo trudnej sytuacji w swoim kraju – rozwijają World of Tanks i nie tylko. Dlatego też Wargaming postanowiło zorganizować największą inicjatywę charytatywną w swojej historii.

W grach Wargaming rusza duża akcja charytatywna. Firma kontynuuje wsparcie dla Ukrainy

Od dzisiaj – 18 października – gracze World of Tanks, World of Tanks Blitz, World of Tanks Modern Armor, World of Warships, World of Warships: Legends oraz World of Warplanes będą mogli wziąć udział w akcji organizowanej przez Wargaming i wesprzeć obywateli Ukrainy. We wszystkich wymienionych produkcjach dostępne będą specjalne pakiety i przedmioty kosmetyczne inspirowane wspomnianym państwem. Każdy z elementów został zaprojektowany przez artystów pracujących w kijowskim studio Wargaming.