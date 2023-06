W Starfield zabraknie pojazdów, a tylko 10% planet będzie zawierać formy życia

Howard w rozmowie z prowadzącymi podcast Kinda Funny Games poinformował, że w Starfield zabraknie systemu pojazdów oraz wierzchowców. Oznacza to, że gracze będą zwiedzać poszczególne planety na piechotę. Deweloper ujawnił jednak, że w eksploracji pomoże nam plecak odrzutowy oraz zdolności, które usprawnią jego działanie . Przedstawiciel studia Bethesda dodał również, że zespołowi zależało, by system poruszania się był „satysfakcjonujący”.

Todd Howard podzielił się także nowymi informacjami na temat romansów. Okazuje się, że gracze będą mogli zbliżyć się do 4 towarzyszy należących do Konstelacji. Deweloper zapewnia, że wspomniane wątki będą wiązały się z dodatkowymi zadaniami. Przedstawiciel studia Bethesda zapowiedział także, że załoga użytkowników będzie mogła w całość składać się z robotów.

W Starfield zabraknie natomiast łowienia ryb, co z pewnością zasmuci miłośników wędkarstwa. Howard został także zapytany o kompatybilność wyczekiwanego RPG-a ze Steam Deckiem. Deweloper poinformował natomiast, że wróci do tego tematu w innym terminie. Zapewniono natomiast, że produkcja – podobnie jak pozostałe gry od studia Bethesda – otrzyma pełne wsparcie dla modów.

Na koniec przypomnijmy, że Starfield ma zadebiutować na PC oraz konsolach Xbox Series X/S dokładnie 6 września 2023 roku. Nadchodząca produkcja studia Bethesda trafi również w dniu premiery do usługi Xbox Game Pass. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z oficjalnymi wymagania sprzętowymi nowej gry twórców The Elder Scrolls V: Skyrim i Fallout 4.