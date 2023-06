Ekskluzywność Starfielda może przeszkodzić w przejęciu Activision Blizzard

Pod koniec kwietnia CMA nie wyraziło zgody na przejęcie Actvision Blizzard przez Microsoft. Gigant z Redmond cały czas stara się jednak sfinalizować transakcję, ale fuzję stara się zablokować również FTC. Wspomniany organ regulacyjny wydał bowiem nowy dokument, z którego wynika, że plany amerykańskiej firmy może pokrzyżować ekskluzywność takich tytułów jak Starfield oraz Redfall.

Według FTC brak Starfielda na PlayStation 5 pokazuje, że taki sam los może spotkać Call of Duty

FTC wskazuje bowiem, że nowe produkcje Bethesdy oraz ZeniMax ukazują się wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox. Zdaniem amerykańskiego organu regulacyjnego jest to „potężny dowód” na to, że w przyszłości podobny los może spotkać również serię Call of Duty. Gigant z Redmond przekonuje natomiast, że ograniczenie dostępu do wspomnianej marki mogłoby „rozwścieczyć graczy”, ale taka argumentacja nie przekonuje urzędników.