W Star Wars Outlaws podróże kosmiczne będą „przystępne, zabawne i pełne akcji”

Sterowanie jest niezwykle łatwe do opanowania. Zawsze jest coś do zrobienia. Podróżowanie jest szybkie; w każdej chwili możesz skorzystać z hipernapędu, a walka jest oczywiście dostępna, zarówno w skali kameralnej, jak i epickiej. Jest też eksploracja. W kosmosie jest mnóstwo rzeczy do zrobienia – zapowiada Gerighty.

Deweloper dodaje również, że twórcy chcieli, by w Star Wars Outlaws na każdej na orbicie znajdowało się „wiele interesujących punktów, rzeczy do zrobienia, bitew do stoczenia i miejsc do zbadania”. Ubisoft Massive nie chciało również tworzyć pustej i niekończącej się przestrzeni. Dlatego też gracze będą poruszać się tylko w obrębie orbit danej planety czy księżyca.