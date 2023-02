W Hogwarts Legeacy brakuje jednego eliksiru? Miał pozwalać resetować talenty

Hogwarts Legacy jest poważnym kandydatem do zdobycia tytułu „Gry roku”. Dzieło studia Avalanche Software zebrało bardzo dobre recenzje i w okolicach premiery cieszyło się ogromnym zainteresowaniem ze strony graczy, co potwierdzają zarówno wyniki aktywności na Steam, jak i problemy z dostępnością gry w wielu sklepach. Tymczasem okazuje się, że w produkcji miał pojawić się jeden dodatkowy eliksir, którego obecność z pewnością ucieszyłaby sporą część użytkowników.

W Hogwarts Legacy miał najwyraźniej pojawić się eliksir umożliwiający resetowanie wydanych talentów

Jak informuje serwis EIPGaming, jeden z graczy odnalazł w plikach Hogwarts Legeacy następujący fragment kodu: „RPG_PotionAbility_TalentReset”. Nazwa nieobecnego w grze eliksiru daje jasno do zrozumienia, że miał on pozwalać na reset wydanych przez graczy talentów. W ten sposób użytkownicy mogliby z czasem zdecydować się na zakup innych umiejętności i testowanie różnych buildów.



W Hogwarts Legacy nie ma bowiem sposobu na odzyskanie wydanych talentów. W trakcie rozgrywki możemy zdobyć łącznie 36 punktów umiejętności, a w pięciu dostępnych w grze drzewkach umiejętności znajdziemy aż 48 zdolności. Zmusza to użytkowników do uważnego planowania rozwoju swojej postaci.



Na komputerach osobistych dostępna jest już modyfikacja o nazwie Talent Reset Potion, dzięki której odpowiednia mikstura umożliwiająca reset wydanych talentów pojawia się w ofercie sklepu Eliksiry J. Pippina w Hogsmeade. Niestety posiadacze konsol PlayStation i Xbox nie mogą liczyć na podobne udogodnienia.



Przypomnijmy, że Hogwarts Legacy dostępne jest obecnie na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami 4 kwietnia tytuł zadebiutuje na konsolach PlayStation 4 i Xbox One, a pod koniec lipca trafia również na Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji studia Avalanche Software, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Hogwarts Legacy. Na taką grę od zawsze czekali fani Harry’ego Pottera.