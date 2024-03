W Dragon’s Dogma 2 można dotrzeć do niedostępnych lokacji dzięki… trebuszom

Dziennikarz wspomnianego serwisu postanowił więc odnaleźć ten sam trebusz, z którego skorzystał „Peppo_LS”. Okazuje się, że dopiero po kilku próbach udało mu się zburzyć skalną ścianę i odblokować nową ścieżkę . Jeśli więc nie sztuka ta nie również nie uda Wam się za pierwszym razem, to nie poddawajcie się i próbujcie aż do skutku.

W trakcie eksploracji świata Dragon’s Dogma 2 można natrafić na wiele trebuszy, ale większość z nich jest zepsuta. W pierwszej kolejności trzeba więc znaleźć działającą machinę, by móc samodzielnie przetestować jej moc. Redakcja IGN informuje jednak, że nie wszystkie maszyny odblokowują nowe miejsca na mapie.

Redakcja IGN dodaje również, że trebusze nie są jedynymi działającymi maszynami w Dragon’s Dogma 2. Dziennikarz wspomnianego serwisu natrafił bowiem również na działającą balistę, która może zostać wykorzystana w walce z przeciwnikami.

Na koniec przypomnijmy, że Dragon’s Dogma 2 dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Capcomu, to zapraszamy Was do lektury: Dragon's Dogma II - recenzja. Podróże małe.

