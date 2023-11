W Daredevil: Born Again miała pojawić się postać z Avengersów. O kogo chodzi?

Jedną z produkcji, która najmocniej odczuła nową politykę Marvela, który od teraz ma stawiać przede wszystkim na jakość, a nie ilość proponowanych produkcji, był Daredevil: Born Again. Chociaż serial został ukończony w połowie, to Kevin Feige i reszta dyrektorów byli zgodni, że należy rozpocząć pracę od nowa. Scenarzyści i reżyserzy zostali zwolnieni, a na ich miejsce zatrudniono twórców, którzy wcześniej pracowali już dla Marvela przy serialach Loki i Punisher. W nowym Daredevilu mieli powrócić Jessica Jones i Frank Castle, a do MCU miał zostać wprowadzony White Tiger. Okazuje się, że studio planowało, aby w serialu wziął udział jeden z członków Avengersów.

Zimowy żołnierz miał pojawić się w Daredevil: Born Again

Pierwotne plany zakładały, że w Daredevil: Born Again pojawi się Zimowy Żołnierz, czyli Bucky Barnes, w którego wciela się Sebastian Stan. Ostatni raz tego bohatera, który wziął udział w walce z Thanosem w Avengers: Wojna bez granic, był serial Falcon i Zimowy żołnierz z 2021 roku. Postać pojawi się również w Captain America: Brave New World, którego premiera została przesunięta na 2025 rok.