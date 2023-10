Daredevil ma nowych twórców. Wcześniej pracowali nad Punisherem i Lokim

W połowie października The Hollywood Reporter ujawniło, że Marvel zrestartował prace nad Daredevil: Born Again. Studio przeprowadziło niedawno testy, które skłoniły ich do nakręcenia serialu od nowa. Z tego powodu showrunnerzy Chris Ord i Matt Corman zostali zwolnieni, podobnie jak reżyserzy poszczególnych odcinków. Marvelowi nie zajęło długo znalezienie nowych osób do zespołu kreatywnego i Deadline poinformowało, że showrunnerem został Dario Scardapane, który wcześniej pracował nad Punisherem, a także Jackiem Ryanem dla Prime Video.

Daredevil: Born Again – Marvel znalazł nowych twórców serialu

Za reżyserię odpowiadać będą Justin Benson i Aaron Moorhead, którzy nakręcili dwa odcinki Lokiego i Moon Knighta. Marvel wybrał więc twórców, którzy mieli wcześniej styczność z tego typu produkcjami, które co najważniejsze, odniosły sukces.