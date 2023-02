Vin Diesel porównał Szybkich i wściekłych do Władcy Pierścieni. Fani wyśmiewają aktora

Aktor porównał Szybkich i wściekłych do Władcy Pierścieni pod kątem rozszerzania serii. Diesel powiedział, że rozbudowywanie „mitologii” cyklu stało się trudne, podobnie jak Tolkien miał trudności z rozszerzeniem uniwersum Władcy Pierścieni. Gwiazdor najwyraźniej nie zdawał sobie sprawy, że twórca Śródziemia przez większość swojego życia pracował nad uniwersum, tworząc nowe historie, postacie i lokacje.

Wiesz, co staje się trudniejsze? Praca poza ekranem. Rozszerzenie tego… jest powód, dla którego Tolkien przestał pisać po pewnym czasie. Ponieważ tak trudno jest kontynuować mitologie. Nikt nie myśli o tym w tym kontekście, ale to jest prawdziwe. Nie jest to najłatwiejsza rzecz na świecie.