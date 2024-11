Vin Diesel ma dość wybuchowej akcji. Chce powrotu do korzeni Szybkich i wściekłych

Wciąż nie wiadomo dokładnie, jaki dokładnie los spotka serię Szybcy i wściekli po jedenastej części. Produkcja została opóźniona o rok i prawdopodobnie trafi do kin dopiero w 2026 roku. Jeszcze w lutym Vin Diesel zapewniał, że będzie to „wielki finał”, który podsumuje całą serię. Universal Pictures nie ma jednak całkowicie zrezygnować z rozwoju marki i w kolejnych latach mają powstać spin-offy, w tym o Hobbsie, w którego wciela się Dwayne Johnson, a także film z pełni kobiecą obsadą. Najwyraźniej również sama gwiazda Szybkich i wściekłych marzy, żeby odpocząć od tej serii, a przynajmniej wszystkich tych elementów, które odbiegają od korzeni franczyzy, czyli ulicznych wyścigów. Vin Diesel w Święto Dziękczynienia opublikował post na swoim Instagramie, gdzie przyznał, że chciałby powrotu do starej formuły Szybkich i wściekłych.

Szybcy i wściekli 11 powróci do korzeni serii? Tego chce Vin Diesel

W swoim poście zaznaczył, że chce wrócić do prawdziwych wyścigów ulicznych i praktycznych scen kaskaderskich. Diesel dodał, że nie może doczekać się ponownego spotkania z Dwaynem Johnsonem na planie.