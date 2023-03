Venom – film z Tomem Hardym w roli głównej dostępny od dzisiaj na Disney+

Z końcem lutego Venom zniknął z oferty Netflixa. Mamy jednak dobre wieści dla fanów rzeczonego bohatera. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dzisiaj – 3 marca – film z Tomem Hardym w roli głównej debiutuje na Disney+. Subskrybenci wspomnianej platformy mają więc świetną okazję, by zapoznać się z historią ewolucji najbardziej tajemniczej, złożonej i niegodziwej postaci z uniwersum Marvela.

Venom już dostępny na Disney+

Dziennikarz Eddie Brock (Tom Hardy) latami próbował zdemaskować niecne działania firmy prowadzonej przez naukowca Carltona Drake’a, aż stało się to jego obsesją i zniszczyło mu karierę oraz związek z Anne. Załamany po stracie pracy i narzeczonej Brock staje się niespodziewanie nosicielem obcego symbionta, za którego sprawą otrzymuje nadzwyczajne super moce.



Nieprzewidywalny, mroczny i agresywny Venom przeraża Brocka, ale też inspiruje i kusi nowymi możliwościami. Obaj toczą walkę, starając się przejąć kontrolę nad sobą nawzajem, jednocześnie coraz bardziej się ze sobą scalając. Czy Brock znajdzie dość siły, by zwalczyć zło i czy uda mu się pokonać daleko bardziej potężnego i lepiej uzbrojonego symbionta, Riota?



Reżyserem filmu Venom jest Ruben Fleischer, a za scenariusz odpowiadają Scott Rosenberg, Jeff Pinkner oraz Kelly Marcel. Obok Toma Hardy’ego w produkcji wystąpili również m.in. Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott Haze oraz Reid Scott.