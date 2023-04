Vampire Survivors otrzyma serial animowany. Czy uda się powtórzyć sukces gry?

Dwa tygodnie temu Vampire Survivors otrzymało DLC zatytułowane Tides of the Foscari. Okazuje się jednak, że to nie koniec informacji, które powinny zainteresować miłośników niespodziewanego hitu z 2022 roku. Produkcją studia poncle zainteresowała się bowiem wytwórnia Story Kitchen, która zamierza przygotować serial animowany na podstawie wspomnianego tytułu.

Vampire Survivors doczeka się animowanego serialu telewizyjnego

W pracach nad serialem Vampire Survivors udział weźmie również Luca Galante, czyli twórca gry oraz założyciel studia poncle. Niestety wytwórnia Story Kitchen nie podzieliła się żadnymi dodatkowymi szczegółami na temat projektu. Fani niespodziewanego hitu z 2022 roku z pewnością będą musieli nieco poczekać na pierwsze materiały z nadchodzącej ekranizacji wspomnianej produkcji.