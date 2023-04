Vampire Survivors – DLC Tides of the Foscari jest już dostępne

Mamy świetne wieści dla fanów rewelacyjnego Vampire Survivors. Najnowsze DLC zatytułowane Tides of the Foscari jest już dostępne, a poniżej znajdziecie premierowy trailer.

Vampire Survivors: Tides of the Foscari – przypadło do gustu graczom

Vampire Survivors: Tides of the Foscari spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony graczy. Warto zaznaczyć, że dodatek jest dostępny na PC oraz konsolach Xbox One i Xbox Series S/X. Twórcy wycenili rozszerzenie na zaledwie 7.99zł, a obecnie możecie nabyć je z 10% zniżką. Atrakcyjna cena z pewnością pozytywnie wpłynęła na odbiór. Wyłącznie na Steam DLC doczekało się już prawie 500 recenzji, a miażdżąca większość z nich, bo aż 96%, to pozytywne opinie.