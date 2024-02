V Rising na PlayStation 5 jeszcze w tym roku!

O tym, że V Rising ma opuścić Early Access i zadebiutować w wersji 1.0 w 2024 roku, wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu. Twórcy z Stunlock Studios podzielili się jednak jeszcze jedną istotną informacją. W dniu pełnoprawnej premiery gra będzie dostępna nie tylko na PC, ale równie na konsolach PlayStation 5. Zachęcamy do zapoznania się ze specjalnym trailerem.

V Rising w dniu premiery wersji 1.0 będzie dostępne na PC i PlayStation 5

Niestety, ciągle nie poznaliśmy dokładnej daty premiery pełnoprawnej wersji V Rising. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że na 17 maja przypadają drugie urodziny tej produkcji. Niewykluczone więc, że to właśnie w okolicach tej daty ten wampirzy survival opuści wczesny dostęp.



Posiadacze PlayStation 5 mają więc na co czekać. Wyłącznie na Steam V Rising doczekało się już ponad 67 tys. recenzji, a zdecydowana większość z nich, bo aż 88%, to pozytywne opinie. Wszystko wskazuje więc na to, że deweloperzy z Stunlock Studios rozwijali swoją produkcję we właściwym kierunku.



Chętnie dowiemy się, czy graliście w V Rising i czy czekacie na wersję 1.0. Jeśli natomiast chcecie dowiedzieć się więcej na temat samej produkcji i tego, za co można ją pokochać, odsyłam Was do lektury naszych wrażeń: Testujemy V Rising - Drakula byłby dumny.