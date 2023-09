Wiemy, kiedy V Rising opuści wczesny dostęp

Wszystko wskazuje na to, że V Rising nie będzie jednym z tych survivalowych tytułów, które zostają we wczesnym dostępie do czasu wiecznego zapomnienia. Twórcy z Stunlock Studios opublikowali na swoim oficjalnym blogu wpis, w którym podają przybliżoną datę premiery wersji 1.0 oraz dzielą się szczegółami na temat nadciągającej zawartości.

Deweloperzy zapowiadają sporo nowości

Jak możemy przeczytać we wpisie, V Rising najprawdopodobniej opuści Early Access w drugim kwartale przyszłego roku. Przypomnijmy jednak, że gra zadebiutowała 24 maja, więc premiera pełnej wersji z okazji drugich urodzin brzmi dość prawdopodobnie.



Oczywiście, do V Rising trafi wtedy również mnóstwo nowej zawartości. Twórcy obiecują dodanie całego nowego obszaru, gdzie gracze będą mogli zmierzyć się z kolejnymi wyzwaniami, przeciwnikami i bossami. Nowa kraina będzie utrzymana w mrożnych klimatach.



Chętnie dowiemy się, czy graliście w V Rising i czy wersja 1.0 zachęci Was do ewentualnego powrotu. Jeśli natomiast chcecie dowiedzieć się więcej na temat samej produkcji i za co można ją pokochać, odsyłam Was do lektury naszych wrażeń: Testujemy V Rising - Drakula byłby dumny.