Użytkownicy PlayStation tracą zakupione produkcje. Sony nie zwróci im pieniędzy

Utrata całej biblioteki lub poszczególnych tytułów to jedno z największych zagrożeń cyfrowej rewolucji na rynkach szeroko pojętej rozrywki. W przeszłości doszło już do wielu głośnych zamknięć usług z cyfrowymi produktami, żeby tylko wspomnieć o Stadii od Google, ale wydawało się, że przynajmniej w tej chwili zakupione produkcje z cyfrowych sklepów takich potentatów jak PlayStation są bezpieczne. Klienci Sony musieli więc być bardzo zaskoczeni, gdy na ich skrzynkach mailowych pojawiła się wiadomość o usunięciu z ich biblioteki niektórych tytułów.

PlayStation usuwa zakupione filmy i seriale – użytkownicy nie otrzymają rekompensaty

W PlayStation Store użytkownicy mogą kupić nie tylko gry, ale również filmy i seriale. Firma nie przedłużyła jednak licencji na niektóre tytuły oferowane przez Discovery, przez co klienci bezpowrotnie utracą dostęp do kupionych pozycji. W wiadomości zamieszczonej na Reddicie poinformowano, że od 31 grudnia 2023 roku dostęp do „wcześniej zakupionych produkcji Discovery” zostanie zablokowany, a materiały usunięte z biblioteki.