Usunięta scena z Lokiego w sieci. Chris Hemsworth miał mieć jeszcze jedną scenę w serialu

Throga zobaczyliśmy w piątym odcinku pierwszego sezonu Lokiego. Właśnie wtedy mogliśmy usłyszeć głos Chrisa Hemswortha jako żabiej alternatywy dla Thora. Reżyserka Kate Herron przyznała w wywiadzie, że aktor nagrał swoje kwestie do serialu w jeszcze jednej scenie.

Ściągnięcie do serialu Throga oczywiście było świetne. A tak przy okazji, nagraliśmy do tej roli Chrisa Hemswortha. To nowe nagranie jego dialogu. Zupełnie nowe nagranie, a nie wykorzystanie starych dialogów, on to naprawdę nagrał!