Upiory Kurhanów i nowe wcielenie Saurona na zdjęciach z 2. sezonu Pierścieni Władzy

Upiory Kurhanów to pradawne, przywrócone do życia istoty, działające w imię zła wbrew swojej woli. To było niezwykle ekscytujące stworzyć coś, czego wcześniej na ekranie nie widzieliśmy. Pokazywaliśmy już wcześniej nieumarłych, ale nie w taki sposób. To jak mały horror w Śródziemiu. To zagrożenie, które będzie wkraczać centymetr po centymetrze, aż nie będziesz miał dokąd pójść i umrzesz. Oczy to kluczowa rzecz, którą zaczerpnęliśmy z książki. Chodziłem nocą obok domu mojej babci w Idaho i jest coś w tym przerażającego. A jeśli natkniesz się na drzewo i pomyślisz, że widzisz przebłysk oczu świecących na niebiesko, to jest po prostu coś strasznego.