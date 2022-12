Undisputed - wysokobudżetowa gra bokserska, której twórcy zapowiadają rewolucję

Mam doskonałą informację dla miłośników sportów walki. Firmy PLAION i Steel City Interactive zapowiedziały współpracę przy tworzeniu Undisputed. Ma być to rewolucyjna gra bokserska, na której produkcję wyłożono naprawdę duży budżet. Ciągle nie poznaliśmy chociażby zbliżonej daty premiery gry, ale już teraz możecie dodać ją do swojej listy życzeń.

Undisputed – twórcy obiecują naprawdę dużo

Twórcy są dumni z przygotowywanej przez siebie produkcji, a Undisputed ma być najbardziej realistyczną grą o boksie w historii. Trzeba przyznać, że są to naprawdę odważne zapowiedzi. Tytuł ma posiadać imponującą oprawę graficzną, a dodatkowych doznań z rozgrywki dostarczy specjalny system pracy nóg u zawodników.



„Jako gracze i fani boksu, za pomocą Undisputed oddajemy hołd sportowi, który kochamy. Cieszymy się, że możemy współpracować z firmą PLAION, która podziela naszą pasję do powrotu gier bokserskich. Jej wiedza i wsparcie pozwolą nam skupić się na uczynieniu z Undisputed króla gier bokserskich” - Ash Habib, CEO Steel City Interactive.



W Undisputed zobaczymy masę znanych nazwisk, w tym legendy boksu. Już od dnia premiery będziemy mogli zobaczyć w akcji 50 sportowców, takich jak Tyson Fury, Ołeksandr Usyk, Deontay Wilder czy Katie Taylor. Twórcy chwalą się również tym, że udało im się nawiązać współpracę z najważniejszymi organizacjami, takimi jak World Boxing Council, British Boxing Board of Control, Empire i więcej.