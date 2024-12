Ujawniono wielką tajemnicę filmu Kevin sam w domu. Reżyser zdradził sekret McCallisterów

Jeżeli od zawsze zastanawialiście się, kim z zawodu byli rodzice Kevina, to nie jesteście jedyni. Od premiery filmu w 1990 roku narosło wiele mitów, legend i teorii spiskowych dotyczących tego, w jaki sposób McCallisterowie zarabiali na utrzymanie ogromnego domu i swoich licznych dzieci. Niedawno reżyser Chris Columbus wziął udział w podcaście The Hollywood Reporter, gdzie miał okazję rozmawiać z Chevym Chase’em. W programie zdradzono, że Columbus mógł stanąć za kamerą W krzywym zwierciadle: Witaj, Święty Mikołaju z 1989 roku. Tak się jednak nie stało i niedługo później reżyser otrzymał propozycje nakręcenia Kevina samego w domu.

Kevin sam w domu – czym zajmowali się rodzice bohatera? Wielka tajemnica ujawniona po latach przez reżysera

Jedną z największych tajemnic filmu jest praca Kate i Petera McCallisterów, czyli rodziców Kevina. W podcaście Columbus potwierdził przypuszczenia fanów, że matka jest projektantką mody, na co wskazywać miały liczne manekiny, które widzieliśmy w piwnicy domu. O wiele większą zagadką było jednak zajęcie głowy rodziny. Przez lata pojawiły się nawet teorie, że był on jednym z gangsterów, jako że w tamtych latach w Chicago było wiele pomniejszych gangów. Columbus zaprzeczył tej teorii, ale nie potrafił przypomnieć sobie, jaką pracę przypisali do Petera McCallistera.