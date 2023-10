Ujawniono tytuł filmu z Rey? Kolejne Gwiezdne wojny nawiążą do Nowej nadziei

Do sieci trafił potencjalny tytuł nowego filmu z Gwiezdnych wojen.

W kwietniu bieżącego roku Lucasfilm ogłosił nowy film z Gwiezdnych wojen, którego akcja została osadzona po zakończeniu Sagi Skywalkerów. Bohaterką produkcji będzie Rey, w którą ponownie wcieli się Daisy Ridley. Historia rozgrywać się będzie piętnaście lat po dziewiątej części, a uczennica Luke’a Skywalkera będzie potężną mistrzynią Jedi, prowadząca własny zakon. Do premiery filmu pozostało jeszcze sporo czasu, ale już teraz do sieci wyciekł potencjalny tytuł, który nawiązuje do czwartej części Sagi.

Star Wars: A New Beginning to tytuł filmu z Rey?

Według Star Wars Meg film z Rey będzie nosił tytuł Star Wars: A New Beginning. Chociaż tytuł brzmi bardzo ogólnie, to idealnie pasowałby na nowe otwarcie kolejnej ery w uniwersum Gwiezdnych wojen. Nie można jednak wykluczyć, że jest to wyłącznie tytuł roboczy i nie zapadła jeszcze decyzja dotycząca finalnej nazwy dla filmu.