UFC 5 z dokładną datą premiery. Zobaczcie pierwszy zwiastun nowej gry EA Sports

EA Sports podzieliło się również kilkoma szczegółami na temat nowej produkcji skierowanej do fanów MMA.

W tym tygodniu doczekaliśmy się oficjalnej zapowiedzi UFC 5, czyli nowej gry skierowanej do fanów MMA od EA Sports. Amerykańska firma zaprezentowała pierwszy zwiastun wspomnianej produkcji, a także podzieliła się kilkoma szczegółami na temat rozgrywki i dostępnych trybów. Nie zabrakło również informacji o dacie premiery, dzięki czemu wiemy, kiedy UFC 5 trafi w ręce graczy.

UFC 5 zaprezentowane. EA Sports prezentuje pierwszy zwiastun i dzieli się szczegółami

Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami na temat UFC 5, nowa gra skierowana do fanów MMA zadebiutuje na rynku już 26 października 2023 roku. Gra zmierza wyłącznie na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Użytkownicy komputerów osobistych – podobnie jak miało to miejsce w przypadku poprzednich odsłon serii – nie będą mieli okazji wejść do wirtualnego oktagonu.