Udany debiut konkurenta Dead by Daylight na Steam. Killer Klowns cieszy się sporą popularnością

Killer Klowns from Outer Space: The Game zalicza udany start na Steam

Zgodnie ze statystykami serwisu SteamDB, po premierze Killer Klowns from Outer Space: The Game w najgorętszym momencie jednocześnie grało nawet 4,3 tysiąca osób. Dodatkowo produkcja doczekała się „w większości pozytywnych” ocen na platformie Valve, a gracze docenili warstwę wizualną, klimat czy wreszcie samą tematykę gry – obecność zabójczych klaunów. Z drugiej strony jednak nie brakuje słów krytyki, szczególnie dotyczących dość wysokiej ceny, a także pewnych problemów związanych z balansem czy błędami technicznymi.

Jeśli zaś chodzi o samą rozgrywkę, ta jest w założeniach podobna do konkurencyjnego Dead by Daylight. Asymetryczny horror zapewnia bowiem możliwość dołączenia do jednej z dwóch drużyn – z jednej strony mamy siedmiu ocalałych, natomiast z drugiej – trzech zabójczych klaunów. Ocalali muszą stawić czoła różnorodnym wyzwaniom w poszukiwaniu drogi ucieczki, natomiast mordercy dążą do zamienienia ludzi w watę cukrową. Całość inspirowana jest klasycznym filmem z lat 80. zatytułowanym „Krwiożercze klauny z kosmosu”.