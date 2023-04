Ubisoft+ z rychłą premierą na konsolach Xbox? Znany insider nie ma wątpliwości

Premiera Ubisoft+ na konsolach Xbox One i Xbox Series X/S już niedługo?

Jez Corden – znany branżowy insider i dziennikarz – opublikował kilka dni temu wpis na portalu społecznościowym Twitter, w którym poinformował, że premiera Ubisoft+ na konsolach Xbox One i Xbox Series X/S jest „bliska”. Niestety Corden nie podzielił się żadnymi dodatkowymi szczegółami na temat debiutu usługi francuskiej firmy na sprzętach Microsoftu.



Warto jednak wspomnieć, że pod koniec marca dataminer posługujący się pseudonimem „ScriptLeaksR6” zapowiadał, że Ubisoft+ trafi w ręce posiadaczy konsol Xbox One i Xbox Series X/S w połowie kwietnia, co pokrywałoby się z zapowiedziami Cordena. Niestety zarówno Microsoft, jak i Ubisoft do tej pory nie odnieśli się do wspomnianych doniesień.

Na koniec przypomnijmy, że Ubisoft+ dostępny jest obecnie wyłącznie na komputerach osobistych. Standardowy miesięczny koszt subskrypcji wynosi 59,90 PLN. Cena abonamentu na konsolach Xbox wciąż nie jest znana, ale prawdopodobnie będzie zbliżona do kwoty, którą muszą płacić gracze pecetowi. Warto również podkreślić, że usługa francuskiej firmy – w przeciwieństwie do EA Play – nie będzie częścią Xbox Game Pass Ultimate, a zupełnie osobną subskrypcją.