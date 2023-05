Nieciekawa sytuacja finansowa Ubisoftu. Firma zwolniła setki pracowników

Całkowity przychód korporacji wyniósł nieco ponad 1,8 miliarda euro. To wynik aż o 14,6% gorszy niż w roku fiskalnym 2021-2022. Wyraźnie spadła sprzedaż gier, dodatków czy subskrypcji, przez co wygenerowano jedynie 1,7 miliarda euro, co z kolei jest wynikiem o 18,3% słabszym od poprzedniego.

Jak nietrudno się domyślić, najbardziej dochodową serią Ubisoftu jest Assassin’s Creed. Oprócz tego dobre wyniki osiągają Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege oraz Tom Clancy’s The Division 2.

Co ciekawe, firma poinformowała również o sukcesie gry XDefiant – w beta-testach produkcji wzięło udział ponad milion osób, z czego ich opinie były głównie pozytywne. Przy okazji ujawniono, że w niedalekiej przyszłości odbędą się beta-testy Rainbow Six Mobile, The Division: Resurgence oraz The Division: Heartland.

Warto pamiętać, że w najbliższych miesiącach na rynku ukaże się wiele wyczekiwanych produkcji Ubisoftu, jak chociażby Assassin’s Creed: Mirage (dziś wyciekły ważne szczegóły na temat tytułu), Skull and Bones czy Avatar: Frontiers of Pandora. Z tego względu prognozy korporacji zakładają, że sprzedaż gier od kwietnia do czerwca 2023 roku wygeneruje 240 milionów euro przychodu.